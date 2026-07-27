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ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ 109 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್

109 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ - ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಶೇ.47 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Climate Audit By Central Government
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ 109 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 7:49 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದೆ. 109 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ - ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2080 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಅಕ್ಕಿ ಇಳುವರಿ ಶೇ 47 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಾವೇಶದ (UNFCCC) ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತವು ಸಮಾವೇಶದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ (GHG) ದಾಸ್ತಾನು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದುರ್ಬಲತೆ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು UNFCCC ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2023ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 13 ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು) ವಿಪರೀತಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 109 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು NICRA ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ.

ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಳುವರಿ 2050 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2080 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಳುವರಿ 2050 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 3.5 ಮತ್ತು 2080 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿ 2050 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 19.3ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2080 ರಲ್ಲಿ ಶೇ40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಚಿವರು ಮೆಕ್ಕಜೋಳದ ಇಳುವರಿ 2050 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 18ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2080 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಇಳುವರಿ ಶೇ 23 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಲು, ಮಾಂಸ, ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಖದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಲು ಇಳುವರಿ ನಷ್ಟವು ಸುಮಾರು 1.8-2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಮೀನು ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

CLIMATE CHANGE
BHUPENDER YADAV
EXTREME WEATHER ASSESSMENT
CROP YIELD DECLINE
CLIMATE AUDIT

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