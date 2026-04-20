ಜನಗಣತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು: ವಂಚಕರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣತಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ವಂಚನೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಗಣತಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?.
Published : April 20, 2026 at 6:31 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಜನಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲಾತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚಕರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ.
ಜನಗಣತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಂಚನೆ: ಜನಗಣತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ವಂಚಕರು ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಖೊಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ, ನಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಎಗರಿಸಲು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಮ್ಲಾದ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ನ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ (ಡಿಎಸ್ಪಿ) ವಿಪಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಗಣತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಸತತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಂಚನೆ ತಂತ್ರಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ..
ನಕಲಿ ಕರೆಗಳು- ನಿಮ್ಮ ಜನಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂಚಕರು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಎಗರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳು— ವಂಚಕರು ನಿಜದಂತೆ ಹೋಲುವ ನಕಲಿ ಜನಗಣತಿ ಸೈಟ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ— ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ನಕಲಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು 100 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು— ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿವು:
ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಗಣತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನಗಣತಿದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಜನಗಣತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಜನರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ 1930 ರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು:
ಜನಗಣತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 34 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪುರಸಭೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಜನಗಣತಿ ಸಂಖ್ಯೆ)
- ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಜನಗಣತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
- ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು
- ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಲಿಂಗ
- ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ಇತರ ಸದಸ್ಯರೇ?
- ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು?
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಲಭ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ?
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ?
- ಶೌಚಾಲಯವಿದೆಯೇ?
- ಶೌಚಾಲಯದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
- ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
- ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
- ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು LPG/PNG ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ?
- ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ ಯಾವುದು?
- ರೇಡಿಯೋ/ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
- ದೂರದರ್ಶನ ಇದೆಯೇ?
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
- ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆಯೇ?
- ಸೈಕಲ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್/ಮೊಪೆಡ್ ಇದೆಯೇ? ಎಷ್ಟಿವೆ?
- ಕಾರು/ಜೀಪ್/ವ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?
- ಮನೆಯವರು ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಧಾನ್ಯ ಯಾವುದು?
- ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಜನಗಣತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ)
ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್ (https://se.census.gov.in/) ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಳಿಕ, ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಶಂಕಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
