ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿದೆ ಜನಗಣತಿ 2027ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ: ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನ ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ 32 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!
ಈ ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಗದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : February 26, 2026 at 10:26 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಸರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು CMMS ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನಗಣತಿ 2027ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಜನಗಣತಿ 2027ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ (RGI) ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಜನಗಣತಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧುನೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೆಬ್ - ಆಧಾರಿತ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಜನಗಣತಿ 2027 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಗದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 32 ಲಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು - ಎಣಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಮನೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
CMMS ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ರಚನೆ, ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು (HLB) ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಲಯಗಳ ರಚನೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು HLBಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಗಣತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು CMMS ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನಗಣತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು CMMS ಪಾತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯೋಜನೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಕೈವ್ ಕೂಡಾ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನಗಣತಿಗೆ 11,718 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ: 2027ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 11,718 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ 16ನೇ ಜನಗಣತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲತಃ 2021 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಜನಗಣತಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಮನೆ - ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿ (PE). ನಡೆಯಲಿದೆ.
