ETV Bharat / bharat

ಜನಗಣತಿ 2027: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 5.72 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು: 16ರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಶುರು!

ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 5.72 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 2027ರ ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 5.72 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಯಂ - ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನಗಣತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

'X' ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್​​ ಜನರಲ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ವೇಗವಾಗಿ, ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯ - ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ SE ವಿಂಡೋ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸೇರಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್​ರಾರ್ ಜನರಲ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ (HLO) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 2027ರ ಜನಗಣತಿಯು ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (NDMC) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ, 15 ದಿನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ವಿಂಡೋ, ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.

ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗಣತಿ: ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಒಡಿಶಾ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು NDMC ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಗರಿಕರು ವಿಶೇಷ ಐಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು HLO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದ 8ನೇ ಗಣತಿ ಇದು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಎಂಟನೇ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಹಂತ I ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಹಂತ II ರಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಗಣತಿದಾರರು: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಣತಿದಾರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಸತಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.