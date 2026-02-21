ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹವ್ಯಾಸ: ಮೋಹನ್ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ 6,000 ಪೆನ್ನುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹ
ವಿಜಯವಾಡದ ಭಾರತಿ ನಗರದ ವೈ. ವಿ. ಮೋಹನ್ ಎಂಬುವರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೆನ್ನುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 21, 2026 at 1:15 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ) : ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಪೆನ್ನುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪೆನ್ನುಗಳವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಆಕಾರದ ಪೆನ್ನುಗಳವರೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹವ್ಯಾಸವು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡದ ಭಾರತಿ ನಗರದ ವೈ. ವಿ. ಮೋಹನ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಂದು 6,000 ಪೆನ್ನುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗಳು, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು, ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು, ಉಗುರು ಕಟ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಪಕ್ಷಿ ಗರಿಗಳು, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ಗಳು, ಕಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಕಗಳು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?. ಮೋಹನ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಈ ಪೆನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನುಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಲಾದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೆನ್ನುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ್ ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಕಿತ್ತಳೆ, ನೇರಳೆ, ಗುಲಾಬಿ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಮಾರು 3,000 ಛಾಯೆಗಳ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಆಕಾರದ ಪೆನ್ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಹ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
'ನಾನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹವ್ಯಾಸ ನಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಪೆನ್ನುಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವೀನ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳವರೆಗೆ, ವೈ. ವಿ. ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪೆನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೋಸ್: ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ!