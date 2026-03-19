ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಪ್ರಭಾವಿ ಸೆಲಿಬ್ರೆಟಿಗಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಕವಚವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 1:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಿಲುಕದಂತೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಓರ್ವನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಟರ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗನ ಫೋಟೋಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸುಳಿವಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕಂದರೆ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ನೇರ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪುರಾವೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಮೊಯಿನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪತ್ತೆಯ ನಂತರ, ಹಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಸಂವಹನದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ: ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಬ್ರೆಟಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕವೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಫೋನ್ ಕರೆ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲಿಬ್ರೆಟಿಗಳ ವಾಚ್ಮನ್, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇವರನ್ನೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಬ್-ಪೆಡ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪೆಡ್ಲರೋರ್ವ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಟರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು: ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಶಂಕಿತ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಂಕಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿತರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ನೇರ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲಗಳು ಹೇಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಯಿನಾಬಾದ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ: ಸಂಸದ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ- ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ