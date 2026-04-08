ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಜೆ, ನೃತ್ಯ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ!
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 8, 2026 at 6:27 PM IST
ಧಮತರಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತೆಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಣ್ಣಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೋಳಿಡುವುದು, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಜೆ, ಸಂಗೀತ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಧಮತರಿಯಲ್ಲಿ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಓಣಿಯ ಮಂದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿಹೋಕರು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ 'ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು' ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
24 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನ: ಧಮತರಿಯ ಮಕೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರೂಪೇಶ್ ಕೊಸಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಕೊಸಾರಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಬಥೆನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದು, ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕರುಳಿನ ಕುಡಿ ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು.
2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಲ್ಲದ ಕೊರಗು ನೀಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಡ್ರಮ್ಸ್, ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು' ಎಂದು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು.
ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಜನನವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು: ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ದೀಪಕ್ ಕೊಸಾರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವೋ ಅದು ಈಗ ಫಲಿಸಿದೆ. ಮಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಹರ್ಷಿಸಿದರು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಟಂಡನ್ ಅವರು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಂಚನ್ ಮಿನ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
