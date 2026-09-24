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ಅನ್ಯಾಯುತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೇ ಆಟವಾಡಿದರೂ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ (IANS)
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By PTI

Published : September 24, 2026 at 1:08 PM IST

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ವಯನಾಡು (ಕೇರಳಂ): ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 13 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೇ ಆಟವಾಡಿದರೂ ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದಂತೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಮತ ಪಟ್ಟಿ ತಿರುಚುವುದು. 13 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ. ಇದು ದೇಶದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿಯಂತೆಯೇ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು. ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದಡಿ ಅವನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೂವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಯೋಗದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ಸರ್ವಾನುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

PRIYANKA ON CEC KUMAR
UNFAIR POLLS
ಸಿಇಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಟೀಕೆ
ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
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