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ಸಿಇಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ: 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡವು ನೀಡಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ. 13 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

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ಸಿಇಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 5:15 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 48ಗಂಟೆಗಳ ಗಡವು ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಇಸಿ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ. 13 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ 13 - 14ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40,000 ಮತದಾರರನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ

ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆ: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ್ರೋಹದಂತಹ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ: ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಎಸ್‌ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. 2025ರ ಜನವರಿಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.

ಹೊಸ ಕಾನೂನು: ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2023ರ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎನ್​ಎಸ್​ಯುಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಆರ್​, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಎಸ್​ಯುಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.

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TAGGED:

GYANESH KUMAR RESIGNATION DEMAND
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿವಾದ
ಸಿಇಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ
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