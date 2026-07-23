ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 159 ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ಪತ್ತೆ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,500 ಕೇಸ್ ದಾಖಲು: ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ
ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳಪೆ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3500 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 8:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ)ಯು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಔಷಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ 159 ಔಷಧಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 950ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಕರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ 3,599 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಸಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 27 ಔಷಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟವಲದಲ ಔಷಧಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ. 132 ಮಾದರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನಡೆಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ಔಷಧಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಐಪಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀಡುವ ರಾನಿಟಿಡಿನ್ ಓರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಪಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಟೆಲ್ಮಿಸಾರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಐಪಿ 40 ಮಿಗ್ರಾಂ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಓರಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಐಪಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಗಾಮಾ ಬೆಂಜೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಲೋಷನ್ ಯುಎಸ್ಪಿ, ತೀವ್ರವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಅಮಿನೋಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಜೆಂಟಾಮಿಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಐಪಿ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎನ್ಎಸ್ಕ್ಯೂ ಔಷಧಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಔಷಧವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅದೇ ತಯಾರಕರ ಇತರ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಳಪೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ 1,040 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಈ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು, ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತುಗಳು, ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 950 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧಗಳ ತಯಾರಕರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ 3,599 ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
2025-26 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು, 2024-25 ರಲ್ಲಿ 961, 2023-24 ರಲ್ಲಿ 604, 2022-23 ರಲ್ಲಿ 663 ಮತ್ತು 2021-22 ರಲ್ಲಿ 592 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 779 ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವ: 2025-26ರಲ್ಲಿ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು 141,322 ಔಷಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಪಾಸಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 3,012 ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, 283 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2025-26ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 0.20 ರಷ್ಟಿವೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಔಷಧ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 1,100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಕರು ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಪಾಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 2023-24ರಲ್ಲಿ 22,854 ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ 20,551 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (DEG) ಮತ್ತು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ (EG) ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮಾಕೋಪಿಯಾ ಆಯೋಗವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೌಖಿಕ ದ್ರವ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಣ್ಗಾವಲು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ, ದಂಡಗಳು: ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆ, 1940 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಕಲಿ, ಕಲಬೆರಕೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾನೂನು ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಜಾರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2008, ಕಠಿಣ ದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಂಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತವಾಗಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ (SSDRS) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 756 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 24 ಹೊಸ ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 32 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು CDSCO ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,019.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
"ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಸಾವು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾನೂನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಕೀಲ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯು ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ, ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಗಳು, ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಸಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದ ಹೊರತು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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