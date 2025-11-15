ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅಲುಗಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ - ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಕದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : November 15, 2025 at 3:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ (ಲಾಲ್ ಕ್ವಿಲಾ) ಅಲುಗಾಡಿದೆ. ಜನರು ಅರೆಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಭೀತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಸ್ಫೋಟದ ಬಳಿಕ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
VIDEO | Delhi: CCTV visuals from inside Lal Quila Metro Station capture moments during the car blast near Red Fort that killed 13 people and injured several others on November 10.— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2025
(Source: Third Party)#RedFort #DelhiCarBlast pic.twitter.com/Pmc5S02nYn
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು 13 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು: ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಉಂಟಾದ ಕಂಪನವು ಇಡೀ ಆವರಣವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ.
ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುಳಿದಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಯು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್: ಸ್ಫೋಟದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಲಾಲ್ ಕ್ವಿಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ಥಳ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟ್ರಾಫಿಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ನಿಖರ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಂಡೈ ಐ-20 ಕಾರು ದೀಢೀರ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.
