ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಭಯಾನಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ
ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
Published : January 28, 2026 at 8:36 PM IST
ಬಾರಾಮತಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅವಘಡದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಧರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:46ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪತನವಾದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ರನ್ವೇ: ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರನ್ವೇ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ರನ್ವೇ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ರನ್ವೇಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರನ್ವೇಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳಿವೆ.
NEW FOOTAGE CAPTURES AJIT PAWAR'S PLANE CRASHING.— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) January 28, 2026
Visuals show the plane wasn't on fire but just falling to the side under great speed. pic.twitter.com/Q47QchbiVc
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ರನ್ವೇಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಉದ್ದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಂತಹ ರನ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ, ವಿಮಾನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ವೇಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು: "ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನದ ಸಮೀಪ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ರನ್ವೇಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತು. ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ವಿಮಾನ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತು" ಎಂದರು.
#AjitPawar के प्लेन क्रैश का CCTV फुटेज pic.twitter.com/zb4XML1Je0— Adil (@_Adil_Waseem) January 28, 2026
"ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದು ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು. ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯವಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ರನ್ವೇಗಿಂತ ಅಂದಾಜು 100 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಸ್ಪೋಟಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇದ್ದರೆಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದು, ಆಘಾತವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
