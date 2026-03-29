ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ!
ಈವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ಈಗ ವಾಹನಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
Published : March 29, 2026 at 11:32 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): "ಆಕಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರುಳನ್ನೇ ಎಣಿಸುವುದು" ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಹ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. NEERI ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ AI-ಆಧಾರಿತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ "AI-ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲೈನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ" ನಗರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಗ್ಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (NEERI) ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂಡವು ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಈ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ AI ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಲಿಕಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾಗಳು. ಈ ವಾಹನಗಳ ಎಣಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಈ ವಾಹನಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ಕಣಗಳ ವಸ್ತು (PM), ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. GIS ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೆಂಕಟ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸರ್ವರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
