LOC ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : March 31, 2026 at 5:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ) ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ LOC (ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ) ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವು:
- ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನೀಡಬಾರದು.
- ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
- ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು.
- ಶಾಲೆಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
- ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ: ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ LOC (ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ) ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಅಧೀನದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ CBSE ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಎಲ್ಒಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಂತ 2 ಮತ್ತು 3 ರಪ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ಬರೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
LOC ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಂತಿಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು CBSE ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಪ್ರಕಟಿತ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬೋಧನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಧೀನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
