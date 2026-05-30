ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೂ 'ಡಿಜಿಲಾಕರ್'ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲು CBSE ಚಿಂತನೆ
ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : May 30, 2026 at 5:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 'ಡಿಜಿಲಾಕರ್' ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ (Migration) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ತಗ್ಗಲಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಮಂಡಳಿಯ ನಂಬಿಕೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚಿಂತನೆ? ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸರ್ವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತೇ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಬರದಂತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಇನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಇದರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏನಿದು ಡಿಜಿಲಾಕರ್? ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೂರೇನು? ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಎಸ್ಎಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದಲುಬದಲಾಗಿವೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಪೂರಕ (ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ) ಪುಟಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪ್ರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.
