CBSC ಫಲಿತಾಂಶ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಎಸ್‌ಐಟಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ರಹ

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 5:22 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: CBSC ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಹೊರತರಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎಸ್​ಐಟಿ) ರಚಿಸುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಹಿಂದೆ 'ಗ್ಲೋಬರೆನಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 'ಕೋಎಂಪ್ಟ್' (COEMPT) ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ" ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, "ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು" ಎಂದೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ 'ಕೋಎಂಪ್ಟ್' ಕಂಪನಿಯು, 2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 'ಗ್ಲೋಬರೆನಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೇ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 18.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು!

  • ಯಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 'ಕೋಎಂಪ್ಟ್' ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು?
  • ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ?
  • 'ಕೋಎಂಪ್ಟ್' ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೂ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ?
  • ಕೋಎಂಪ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?

"ಈ ಇಡೀ ಹಗರಣದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಪಿತೂರಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇಯ 'ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್' (OSM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ವಿವಾದ?: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

