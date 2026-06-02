ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ CBSE 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮರು ಆರಂಭ

CBSE launches class 12 verification and re evaluation portal after technical delay
Published : June 2, 2026 at 9:10 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಸಿಬಿಎಸ್​​​ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪೋರ್ಟಲ್​ಗೆ ಮರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈಗ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ -CBSE ಮಂಗಳವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಲ್​ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಂತ-ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಎಂದು CBSE ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಆಗಲು ಮೂಲತಃ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೋರ್ಟಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು CBSE ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವಿಳಂಬವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಂಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ - ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಜೂನ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು CBSE ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ದೋಷ - ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೂನ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು CBSE ಟೆಲಿ - ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800 11 8004 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಥವಾ resultcbse2026@cbseshiksha.in ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಆನ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮರು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಂಡಳಿಯು ವೇದಿಕೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಐಐಟಿ) ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಗುರುತಿಸಲಾದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ OSM ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವರದಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.

