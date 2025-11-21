ETV Bharat / bharat

ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ; ಶಾಲೆಗೆ ಶೋಕಾಸ್​ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದ CBSC

ಜೈಪುರದ ನೀರಜ್​ ಮೋದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ 9 ವರ್ಷದ ಮಗು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು.

CBSE Issues Show-Cause Notice To Neerja Modi School Following Death Of 9-Year-Old Girl
ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025 at 6:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ 9 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜಿಗಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಜ್​ ಮೋದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿ)ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಮಿತಿಯು ಪೋಷಕರು, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮಿತಿ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2018ರ ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬೈಲಾಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದವು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ, ನೃತ್ಯ, ಚಾಕೋಕೆಟ್​ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಲಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.

ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೇನೋ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಡುಗರ ಗುಂಪೊಂದು ಆಕೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಏನನ್ನೋ ಬರೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಲಕಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಲಕಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಗು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಮುಂದೆ ಕರೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶೋಕಾಸ್​ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ​ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಸಹಪಾಠಿಯಿಂದಲೇ 'ಅತ್ಯಾಚಾರ'

