ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ CBSE
12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ CBSE ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 12:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಂಡಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು CBSE ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳೇನು?: CBSE ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ CBSE ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು 31(a) ಮತ್ತು 31(b) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ 31(a) ಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 31(b) ಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ (*) ಮತ್ತು ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಹ್ನೆ (*) ಮತ್ತು ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: CBSE ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ (*) ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುತುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು CBSE ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬಂದಿರುತ್ತದೋ ಆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಳೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆ (*) ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
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