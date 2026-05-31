ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯು ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
Published : May 31, 2026 at 7:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ದುರ್ಬಲತೆಗಳ ಕುರಿತು ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) ಭಾನುವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
'ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಐಟಿಗಳಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
We have been closely monitoring the vulnerabilities in the OnMark portal of our service provider that are being flagged in the public domain. An expert team of cybersecurity professionals has been deployed over the last few days from across various arms of the government as well…— CBSE HQ (@cbseindia29) May 31, 2026
ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಂತರ, ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
'ಗುರುತಿಸಲಾದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು CBSE ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
'ಇಂತಹ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳನ್ನು secy-cbse@nic.in ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
A revealing chat with my fellow “anti-national Soros agents.”— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 31, 2026
Vedant and his friends are brilliant, brave young Indians who asked CBSE and the Modi government simple questions - but got insults instead of answers.
They deserve a bright and secure future. We will make sure they… pic.twitter.com/5InBxgJv1B
ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಓಎಸ್ಎಂ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಎಸ್ಎಂ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂವಾದದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಸಹವರ್ತಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಸೊರೊಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ' ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಂಭಾಷಣೆ. ವೇದಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯುವ ಭಾರತೀಯರು. ಅವರು CBSE ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಉಜ್ವಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
