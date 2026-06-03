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ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ: UPI-ಕಾರ್ಡ್-ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಭರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ: CBSE ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪಾವತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

CBSE clarifies students can use UPI, cards, net banking for re-evaluation
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ANI

Published : June 3, 2026 at 12:19 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪಾವತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ), ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕವು ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ, ಯುಪಿಐ, ನೆಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​, ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್​​ ಕಾರ್ಡ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಸ್​ಬಿಐ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇತರ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯುಪಿಐ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳ ಮೂಲಕವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇಯ ಮರುಮೌಪಲ್ಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸುಮಾರು 40,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೇ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇಯ ಪಾವತಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಅತಿಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅತಿಶಿ, ಇದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟವು ಆಡಳಿತ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ: CBSE

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