12ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ QR ಕೋಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ CBSE
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಡೆಸಿದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ನಡೆಸಿದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ನೆವರ್ ಗೊನ್ನಾ ಗಿವ್ ಯು ಅಪ್' ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಮಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೋಷ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1987ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕ ರಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ನೆವರ್ ಗೊನ್ನಾ ಗಿವ್ ಯು ಅಪ್' ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೈಜತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತ ಆದರೂ, ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
"ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯಿಂದ ರಿಕ್ರೋಲ್ ಹಾಡಿನ ಲಿಂಕ್ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ 2026ರ ಗುರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಲೂಪರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. "ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾದವು" ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ರಾಜಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೋಷಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಳಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
