12ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ QR ಕೋಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ CBSE

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ನಡೆಸಿದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ) ನಡೆಸಿದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್​​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿರುವ 'ನೆವರ್ ಗೊನ್ನಾ ಗಿವ್ ಯು ಅಪ್' ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಮಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೋಷ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1987ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗಾಯಕ ರಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ನೆವರ್ ಗೊನ್ನಾ ಗಿವ್ ಯು ಅಪ್' ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್​ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೈಜತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತ ಆದರೂ, ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

"ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇಯಿಂದ ರಿಕ್‌ರೋಲ್ ಹಾಡಿನ ಲಿಂಕ್​ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ 2026ರ ಗುರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ಲೂಪರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. "ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾದವು" ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ರಾಜಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೋಷಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಳಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

