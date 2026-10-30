ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: 'ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಿ & ಎಐ' ವಿಷಯ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮಂಡಳಿ
2025 - 26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳು, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
Published : October 30, 2026 at 4:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ (CBSE) 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
2026 - 27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ' (Individuals in Society) ಮತ್ತು 'ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಐ' (CT & AI) ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2027-28ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, 'ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ' (Environmental Education) ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ (Vocational Education) ವಿಷಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' (Skill Development) ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 22 ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಮಂಡಳಿ: ಹೊಸ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿರುವ, ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ (2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯ ಕಾಲಮಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
9ನೇ ತರಗತಿ: 'ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಐ' ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
10ನೇ ತರಗತಿ: 'ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ' ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ: ಮಂಡಳಿಯು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು 'ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸೂಚಿಸಿದ 22 ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
'ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ವಿಷಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಶಾಲೆಯೇ ನಡೆಸಲಿದೆ: ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 'ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಶಾಲೆಯು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (Board Examination) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 22 ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ: ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇತರ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ (CBSE) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯಗಳು, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು (Board) ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸುತ್ತೋಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ 'ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆ' (study plan) ಮತ್ತು 'ಪದೇ ಪದೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು' (FAQ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
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