ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ: 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : March 15, 2026 at 2:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) ಭಾನುವಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ 10 ರವರೆಗೆ ಬಹ್ರೇನ್, ಇರಾನ್, ಕುವೈತ್, ಓಮನ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಇಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "01.03.2026, 03.03.2026, 05.03.2026, 07.03.2026 ಮತ್ತು 09.03.2026ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈ ಹಿಂದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರು, 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದಿ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಎಸ್ ನೌ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅರಾಘ್ಚಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾಯುದಾಳಿ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ "ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ" ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಚಾನಲ್ 12ರಿಂದ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆಂಗಾವಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿದ ಶಿವಾಲಿಕ್, ನಂದಾದೇವಿ!