ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ 10- 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳ CBSE 2026ರ ಬೋರ್ಡ್​​ ಎಕ್ಸಾಂ ಆರಂಭ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಡಳಿ

CBSE 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ

CBSE 2026 Board Exam final date sheet released
ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ CBSE 2026ರ ಬೋರ್ಡ್​​ ಎಕ್ಸಾಂ ಆರಂಭ (ANI)
By ANI

Published : October 31, 2025 at 7:05 AM IST

ನವದೆಹಲಿ; ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

10 ನೇ ತರಗತಿಯ 2026ರ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು NEP-2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು CBSE ಹೇಳಿದೆ. ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ CBSE 2026ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 9 ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 146 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2026 ರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ ಎಂದು CBSE ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ CBSE, 2026 ರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದಿಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ, ಎರಡನೇಯದ್ದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

NEP-2020 ರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ, ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಐಚ್ಛಿಕ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. NEP-2020 ರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CBSE 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳು ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು "ಅಗತ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

