CBSE 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ 2026: ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹರ್ಷಾ, ಟೀನಾ ರಥ್!
ಹರ್ಷಾ ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೀನಾ ರಥ್ ಆರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
Published : April 16, 2026 at 8:12 AM IST
ರುದ್ರಪುರ,ಉತ್ತರಾಖಂಡ/ ಭುವನೇಶ್ವರ್, ಒಡಿಶಾ: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರುದ್ರಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹರ್ಷಾ 500ಕ್ಕೆ 500 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟೀನಾ ರಥ್ 500ಕ್ಕೆ 500 ಅಂಕ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಹರ್ಷಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ: ರುದ್ರಪುರದ ಹರ್ಷಾ , ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಭರವಸೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಹರ್ಷಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದವು. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಹರ್ಷ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಹರ್ಷಾಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹರ್ಷ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಹರ್ಷಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹರ್ಷಾಳ ಸಾಧನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ಸಾಧನೆಯ ಟೀನಾಳಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ; ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯ ಮದರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟೀನಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 500 ರಲ್ಲಿ 500 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲಿ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100 ರಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು 500 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣ- ಟೀನಾ: ಟೀನಾ, ಸಮೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರಾತ್ ಮತ್ತು ರೇಣು ಪ್ರವಾಹ ದಾಸ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು. ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀನಾ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತಾನು ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟೀನಾ: ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ನಾವು ಅವಳ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು 12 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವಳು ನೀಟ್ ಪಾಸು ಮಾಡಲು ನಾವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟೀನಾ ತಂದೆ ಸಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ 8,074 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 24.71 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 93.70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 55,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
