ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಬಿಐ: ಪತಿ, ಅತ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು
ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಿಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗು ಅತ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 9:59 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೇ 12ರಂದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ), ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ತನಿಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಪರಾಧ ಘಟಕವನ್ನು ಭೋಪಾಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಬಿಐ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80(2), 85 ಮತ್ತು 3(5)ರ ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿದೆ. ತ್ವಿಶಾ ಸಾವಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭೋಪಾಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತ್ವಿಶಾ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 10.20ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆಕೆಯನ್ನು ಭೋಪಾಲ್ನ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇ 13ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.05ಕ್ಕೆ ತ್ವಿಶಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯು ದಾರದಿಂದ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ತ್ವಿಶಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಮೇ 15ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ತ್ವಿಶಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಹಾಗು ಮಾವ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ವಿಶಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 9.41ಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರೆ ಹಠಾತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತ್ವಿಶಾಳ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ 'ಅವಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
