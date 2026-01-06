ETV Bharat / bharat

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ನೀಡಿದ CBI

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

cbi-summons-tvk-president-and-actor-vijay-in-karur-stampede-case
ನಟ ವಿಜಯ್​ (PTI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 6, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ), ನಟ - ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್​ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 41 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಜನವರಿ 12ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವ​ರನ್ನು​ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಸಿಬಿಐ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಚಾರ್ಚ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸೇರುವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಆಗಮನದ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಎಸ್​ಐಟಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ 12 ಸದಸ್ಯರ ಸಿಬಿಐ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾವಲುಗಾರರು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 400 ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ದುರಂತ ನಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರೂರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ: ಎಸ್​​​​ಒಪಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 6ರ ರಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ; ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ?

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಬಳಿಕ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಮಾವೇಶ; ಈರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ರ್ಯಾಲಿ

TAGGED:

CBI SUMMONS TO ACTOR VIJAY
KARUR STAMPEDE CASE
CBI SUMMONS TVK PRESIDENT
STAMPEDE CASE CBI
CBI SUMMONS TO ACTOR VIJAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.