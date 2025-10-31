ETV Bharat / bharat

ಕರೂರು ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: 2ನೇ ಹಂತದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ(ಸಿಬಿಐ) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

CBI Officials Return to Karur to intensify probe into stampede that claimed 41 Lives
ಸಿಬಿಐ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 6:31 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 41 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಆರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಕರೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.

ಎಎಸ್​​ಸಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮನೋಕರನ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕರೂರಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಿಬಿಐ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ನ.5ಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ: ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನಟ, ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದುದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ, ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 27ರಂದು ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 60 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್​, ಮೃತರಿಗೆ ತಲಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೃತರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತೆ?: ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ನಟ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

