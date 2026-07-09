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ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣ: ಆರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

CBI Files Six Chargesheets In Mahadev Betting App Case
ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣ: ಆರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 7:56 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳವು ಆರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್, ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕರ್ ಅವರನ್ನು ಓಮನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕರ್, ಉಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 66 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಐದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಜೂಜಾಟ (ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ, 2022 ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಹಾಕಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರನೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಶಿಮ್ ದಾಸ್, ರೋಹಿತ್ ಗುಲಾಟಿ, ವಿಕಾಸ್ ಛಪರಿಯಾ, ಅನಿಲ್ ಧಮ್ಮನಿ, ವಿಶಾಲ್ ಅಹುಜಾ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಅಹುಜಾ ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988ರ ಅಡಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಐ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್‌ಗಳಾದ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್​ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಹಣ ಎಂದು ಎತ್ತಿಟ್ಟು, ಲಂಚ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಲವಾರು ಸಹಚರರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಈ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪರಾರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಪೋಷಕತ್ವವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 30ರ ಹರೆಯದ ಚಂದ್ರಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಓಮನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.

ಮಹಾದೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ 365 ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ 247 ನಂತಹ ಬಹು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಗಿ ಆಧಾರಿತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಚಂದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಲ್ ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

CBI CHARGESHEET
ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್
ಸಿಬಿಐ
ಆರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ
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