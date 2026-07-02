ರಾಂಪುರ ತಿರಾಹಾ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: 32 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್
32 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
Published : July 2, 2026 at 5:57 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್/ಮುಜಫರ್ನಗರ : ರಾಂಪುರ ತಿರಾಹಾ ಗುಂಡು ಫೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬ್ರಿಜ್ಕಿಶೋರ್ (ಆಗಿನ ಛಾಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ) ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾದ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ತಲಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೂವರಿಗೆ ತಲಾ ₹21,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಕೆ ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ತೀರ್ಪಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವಕೀಲ ಅನುರಾಗ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಆರು ಜನರ ಸಾವು : ಈ ಪ್ರಕರಣವು 1994ರ ದುರಂತ ರಾಂಪುರ ತಿರಾಹಾ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಫರ್ನಗರದ ರಾಂಪುರ ತಿರಾಹಾ ಛೇದಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಕ್ರಮ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ತನಿಖೆಯು ಹಲವಾರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ; ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಮೊಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಂತರ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಬಿಐ ಆಗಿನ ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ಬ್ರಿಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾದ ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲಿ ರಚನೆ, ವಂಚನೆ, ಫೋರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾಯಕ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು: ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಚಳವಳಿಗಾರರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಜಫರ್ನಗರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಚಳವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಚಳವಳಿಯ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ನ್ಯಾಯದ ಭರವಸೆ ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾವೀರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪಪ್ಪು ಶರ್ಮಾ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ರಾಜ್ಯತ್ವ ಚಳವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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