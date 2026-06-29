ETV Bharat / bharat

ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಎ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​: ಬಕ್ಸಾರ್​ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪತ್ತೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಪಿಎ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್​​ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಿಬಿಐ 50000 ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

west-bengal-cm-pa-murder-case-cbi-announces-reward-of-rs-50000-on-buxar-most-wanted-criminal
ಸಿಬಿಐ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯ ಪೋಸ್ಟರ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಕ್ಸಾರ್(ಬಿಹಾರ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಿಎ) ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದ ಬಕ್ಸಾರ್‌ನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಟಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಸಿಂಗ್​ನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲು ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಿಬಿಐ, ಆರೋಪಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಕ್ಸಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಬಕ್ಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಟಲ್ ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪಕ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಕ್ಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಿಎ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಹತ್ಯೆಯ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಅಟಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿನ: ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್) ಈ ಹಿಂದೆ ಬಕ್ಸಾರ್‌ನಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸುಳಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆತನೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ 50,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಗುರುತನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವರನ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ, ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

TAGGED:

BUXAR MOST WANTED CRIMINAL
WEST BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಎ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್
CBI REWARD ON BUXAR CRIMINAL
SUVENDU ADHIKARI PA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.