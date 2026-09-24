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ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ: ಕೊರತೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಾದ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ 6,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೊರತೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿದೆ.

Cauvery Water Dispute: Tamil Nadu Tells SC Karnataka Usurping All Waters As CWRC, CWMA Stand Idle
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 3:52 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೆ 6,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್, ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ. ಮಸಿಹ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಾರದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ವಾದ ಮಾಡಿದ ಶ್ಯಾಮ್​ ದಿವಾನ್,​ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರತೆ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ವಾದ ಮಾಡಿದ ವಕೀಲರಾದ ಸಿಎಸ್​ ವೈದ್ಯನಾಥನ್​, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 20 ಟಿಎಂಸಿ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್​ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮುಂಗಾರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಕುರುವೈ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 8ರಂದು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್​ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ವಕೀಲರು, ಕೊರತೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಂಡಳಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಈ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರಾದ ದಿವಾನ್​​, ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಸೂಚನೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ನೀರನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ 6,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೊರತೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪೀಠ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

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TAGGED:

CAUVERY WATER SUPREME
TAMIL NADU SC KARNATAKA
ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ
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