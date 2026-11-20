ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿವಾದ: ಬಾಕಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೀಠ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 12:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿರುವ 11 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಪರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಅರ್ಜಿ?: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ 11.719 ಟಿಎಂಸಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1.3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿತ್ತು.
ಈ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 11ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು, ಸಂಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪಾಲನ್ನು ಹಾಗೂ ತನಗೆ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿರುವ ಪಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೋರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಇಂದು ಮೂರನೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್, ನೀವು ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಿರುವಂತಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮೂರನೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಅವರು, ನಂತರ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಕೀಲರ ಜಂಟಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
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