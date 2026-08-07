ಕಾವೇರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಜನರ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಡುವ ಮಾತಿಲ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಭೇಟಿ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
Published : August 7, 2026 at 11:50 AM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡುವ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದ ನಂತರ, ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, 1969ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲು ಸಿದ್ದ: ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿ, ಹೋಗಲು ಸಜ್ಜಾದೆ.
ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಎದುರಾದರೆ ಏನು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.
ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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