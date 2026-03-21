ಕೇವಲ 50 ರೂ.ಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ!
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 21, 2026 at 7:40 PM IST
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೋರ್ವನನ್ನು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಕೇಶ್ ರೋಶೆ (40) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಬ್ಲು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವರಾಚಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಬ್ಲು ಎಂಬಾತನಿಂದ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ 50 ರೂ.ಯನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಬ್ಲುನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಕೊಲೆಯ ನಂತರ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ವರಾಚಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಗುಪ್ತಚರ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಡುಮ್ಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೇರ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವರಾಚಾ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸತತ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಬಂಧನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧಿ ಎಷ್ಟೇ ಕುತಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶನನ್ನು ಸೂರತ್ಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದರೆ, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದಂತೆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
