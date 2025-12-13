ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ₹40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Cash Gold In Box Bed Raids On Bank Officer, Who Took Commission For Loans, Yield Property Over Rs 40 Crore
ಬಿಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 1:07 PM IST

ಪಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಘಟಕ (ಇಒಯು) ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಾಳಿ ವೇಳೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​, ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ11 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 38ವರ್ಷದ ಭವೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡೆದ ದಾಳಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಒಯು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿವಿಧ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 13(2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಇಒಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ನಾ ಹೊರವಲಯದ ರೂಪಾಸ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್, ಅಗಮ್‌ಕುವಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಪಟ್ನಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಚೇರಿ, ಬಿಹ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ, ಜಲಾಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್​ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಆಭರಣಗಳು, ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 40 ರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅವರ ಅಧೀನ ನೌಕರರಿಂದ ಲಂಚವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಒಯು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವೇಶ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಬತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್-I ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೇಹಾ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೌಬತ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ದಾನಾಪುರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಬಳಿಕ ಭವೇಶ್​ರನ್ನು ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶಂಭರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ ಅನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭವೇಶ್ ಬಿಹ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜೈ ಮಾತಾ ದಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಇಒಯು ಇದೀಗ ಭವೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

