ಪ್ರಧಾನಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ; ಎಕ್ಸ್​ ವೇದಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Case Registered Against X Platform Over 'Defamatory' AI Video Against PM, ECI
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 12:58 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್​ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ​ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ಸೈಬರ್​ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು, ಆಪಾದಿತ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನಲ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಐ ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ "ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾಜು (@valiant_Raju)" ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಪರಾಧ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, 1 ನಿಮಿಷ 17 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು, ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

