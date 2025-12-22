ETV Bharat / bharat

ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಥಳಿತ: ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಥಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Case has been registered against accused for beating mentally ill woman in Haridwar
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹರಿದ್ವಾರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ 50 ವರ್ಷದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಹಿಗ್ಗಾ - ಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದ್ವಾರದ ರಾಣಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಆಳಿಗೊಬ್ಬರಂತೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಮಗನ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ದೋಬಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೇ ನೋಡುತ್ತಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಂಗ್ ದೋಬಾಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ರಾಣಿಪುರ ಕೊತ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು: ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಟಿ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಏಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು? ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಂಟೇನರ್​​ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ, ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ: ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

TAGGED:

HARIDWAR WOMAN BEATING VIDEO
WOMAN WAS BEATEN IN LABOR COLONY
ಮಹಿಳೆಯ ಥಳಿತ
MENTALLY CHALLENGED WOMAN TIED
ASSAULT ON WOMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.