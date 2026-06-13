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ಇವರು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಲೇಡಿ: ಈರುಳ್ಳಿ- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 30-35 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಫಿದಾ!

ಜಿಂಗಾರ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ ಪಚಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಇವರು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಲೇಡಿ: ಈರುಳ್ಳಿ- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 30-35 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ (Carrot lady of Sikar)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 7:59 PM IST

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ಸಿಕಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಸಿಕಾರ್‌ನ ಜಿಂಗಾರ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಹಿಳಾ ರೈತರೊಬ್ಬರು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ, ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪಚಾರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲೇಡಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

15 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 15 ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಬೀಜ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಚಾರ್. ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆಯ್ದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Carrot lady of Sikar
ಈರುಳ್ಳಿ- ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 30-35 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಫಿದಾ! (ETV Bharat)

3- 5 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ: ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಏಕರೂಪದ ಹೊಳಪು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಣ್ಣ, ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿರುಳಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು 500 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 30 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಇವರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳಿಗಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೀಜಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ 30 - 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ: ಬೀಜಗಳ ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 13 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಸಂತೋಷ್​. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,100 ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 20 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 30 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ 2013 ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

SANTOSH PACHHAR
CARROT LADY
ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ
ವಾರ್ಷಿಕ 30 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
JHINGAR BADI

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