ಟೋಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾರಿನೊಡನೆ 12 ಕಿ.ಮೀ. ಎಳೆದೊಯ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು!
ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟದೆ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 12 ಕಿಮೀ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:23 PM IST
ರಾಯ್ಗಂಜ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಟೋಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾರು ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ 12 ಕಿಮೀ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯುವಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫುಲ್ಬರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷ್ಪುಕುರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟದೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕಾರು ಚಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಕಿಮೀ ಆತನನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಾರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆರೋಪಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ನಾವು ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು. ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಆತ ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದಿತ್ತು. ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆವು. ಪೊಲೀಸರು ಫುಲ್ಬರಿ ಬಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಸದ್ಯ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಇತರ ಟೋಲ್ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಚಾಲಕನ ಜೊತೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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