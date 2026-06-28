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ಕೇರಳ: ಟೋಲ್​ ಹಣ ಕಟ್ಟದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಾನೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ!

ಟೋಲ್ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ- ಕೇರಳದ ಟೋಲ್​ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಕಾರು - ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಚಾವ್​.

CAR DRAGS TOLL EMPLOYEE
ಟೋಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಚಾಲಕ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 2:24 PM IST

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ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ (ಕೇರಳ): ಟೋಲ್​ ಹಣ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಟೋಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಬಾನೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆತನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಂತೀರಂಕಾವು ಸಮೀಪದ ಇರಿಂಗಲ್ಲೂರಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಟೋಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಟೋಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರು- ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.30 ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರೊಂದು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಟೋಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಿಂಗಲ್ಲೂರು ನಿವಾಸಿ ಮೇಥಲ್ ಜಿತೇಶಿ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಚಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಕಾರನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು, ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ತಲುಪಿದೆ. ಟೋಲ್ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಚಾಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಪಂತೀರಂಕಾವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾರಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಂತೀರಂಕಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಗಾಯಾಳು ಜಿತೇಶಿ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಲ್​ ಗಲಾಟೆ ನಿರಂತರ: ಪಂತೀರಂಕಾವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆಗಳು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಘಟನೆಯು ಈ ಭಾಗದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

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PANTHIRANKAVU TOLL PLAZA
TOLL DISPUTE CLASH
ಟೋಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಕಾರು
CAR DRAGS TOLL EMPLOYEE

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