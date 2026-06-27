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ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರಿನ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್​ ಓಪನ್ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಾವು

ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರಿನ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

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ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರಿನ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್​ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯುವಕ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 4:23 PM IST

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ಥಾಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀರಾ-ಭಯಂದರ್ ನಗರದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತ ಯುವಕನನ್ನು ಮೋಹಿತ್ ಸೋನಿ (25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಹಿತ್ ಕಾರು ಡೀಲರ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈತ ಕಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್​ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಏಕಾಏಕಿ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಿಢೀರ್​ನೆ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ಮೋಹಿತ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಟೆಂಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಹಿತ್ ಸೋನಿ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು? ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಏಕಾಏಕಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ, ವಾಹನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಸಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮೋಹಿತ್ ಎಂಬ ಕಾರು ಡೀಲರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಕಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏಕಾಏಕಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರ್​ ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನೈಜ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ರಾಹುಲ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಮಾಯಿಸಿ, ಯುವಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

CAR AIR BAG KILLS MAN
CAR AIR BAG DEPLOY
MAHARASHTRA ACCIDENT
ಕಾರಿನ ಏರ್​ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ಅವಘಡ
CAR AIR BAG OPEN

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