ETV Bharat / bharat

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು!; ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Mussoorie accident: A car skidded and fell into a ditch in Mussoorie. CCTV footage has surfaced.
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಸ್ಸೂರಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಾಲಕ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಸಮೀಪದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು (UK07 TB 4592), ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)

ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಚಾಲಕ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮಸ್ಸೂರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

A car skidded and fell into a ditch in Mussoorie, CCTV footage has surfaced
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ರಾಜ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (20 ವರ್ಷ) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಉಪ - ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸ್ಸೂರಿ ಪೊಲೀಸರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್‌ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಣೆಯ ಥತಯೂರ್‌ನ ಬಿಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರು ತಿರುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ. ರಾಜ್‌ವೀರ್ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ, ಸೊಂಟ ಸೇರಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A car skidded and fell into a ditch in Mussoorie, CCTV footage has surfaced
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಮಸ್ಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

A car skidded and fell into a ditch in Mussoorie, CCTV footage has surfaced
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ: ಚೀತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮಸ್ಸೂರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ತಿರುವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A car skidded and fell into a ditch in Mussoorie, CCTV footage has surfaced
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​​​ಗೆ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಚಾರ: ಆರು ಪಥದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ DPR

TAGGED:

MARUTI SWIFT FALLS INTO DITCH
MUSSOORIE ROAD ACCIDENT
ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಕಾರು
CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.