ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ 5 ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಕಟಿಂಗ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಘೋಷಣೆ!
ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಬ್ಬಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಘೋತ್ತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಚುನಾವಣಾ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 4:48 PM IST
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭರವಸೆ, ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಬ್ಬಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಘೋತ್ತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಆ ವಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೌರಿಕ.
ರಘೋತ್ತಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಿ ವಾರ್ಡ್ 6ರ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರಿಕ. ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶಿವಾನಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾರ್ಡ್ನ ಮತದಾರರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿವಾನಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ : ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಂದು, ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಈ ತಿಂಗಳ 14 ರಂದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತವು 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಡಿ.3 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4,236 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ 25,654 ಮತ್ತು 37,440 ವಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 82,276 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಮಾನ್ಯವಾದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರ ವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸರಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಉಪಸರ್ಪಂಚ್ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ : ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇದಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವೇಲಿ ಘನಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ರೈಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ರಾಜುಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಕ್ಕಲ್ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು 100 ರೂ. ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಪೂರೈಸುವ 15 ಅಂಶಗಳ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ರೂ. 2,000, ತೀಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರೂ. 20,000 ಮತ್ತು ಮುದಿರಾಜ್ ಬೋನಾಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೂ. 8,000 ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಆಪತ್ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ರೂ. 5,000 ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ತಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣದಂತಹ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೌನಿಕಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
