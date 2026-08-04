ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ 15.70 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8.69 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾವು!
ದೇಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಸಾವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ- 71,696, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ - 67,093, ಬಿಹಾರ-65,571, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ -54,864 ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
Published : August 4, 2026 at 8:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14.26 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15.70ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 7.89 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 1.57 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ(2025)ದಲ್ಲಿ 8.69 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 2021ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 1.43 ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, 79 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (NIE) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 2021 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ-ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
GLOBOCAN 2022 ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 14.1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 9.2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ ವರದಿ, 2026 ಅನ್ನು ಸಹ ಸಚಿವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಂಚಿತ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 10.6 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 10 ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವ ಜಾಧವ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ರಾಜ್ಯವಾರು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 2.26 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (1.30 ಲಕ್ಷ), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (1.22 ಲಕ್ಷ), ಬಿಹಾರ (1.18 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (1.01 ಲಕ್ಷ) ಇವೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದಾದ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು 1.25 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (71,696), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (67,093), ಬಿಹಾರ (65,571) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (54,864) ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸೋಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 42,694 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 25,727 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೇಘಾಲಯ (3,245 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 2,128 ಸಾವುಗಳು), ತ್ರಿಪುರ (2,930 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 1,777 ಸಾವುಗಳು), ಮಣಿಪುರ (2,315 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 1,349 ಸಾವುಗಳು), ಮಿಜೋರಾಂ (2,189 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 1,401 ಸಾವುಗಳು), ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ (1,992 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 1,133 ಸಾವುಗಳು) ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (1,176 ಪ್ರಕರಣಗಳು; 722 ಸಾವುಗಳು).
ವರ್ಷವಾರು ದೇಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಲ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ 14.26 ಲಕ್ಷವಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2022 ರಲ್ಲಿ 14.61 ಲಕ್ಷ, 2023 ರಲ್ಲಿ 14.97 ಲಕ್ಷ, 2024 ರಲ್ಲಿ 15.33 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು. 2025 ರಲ್ಲಿ 15.70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 7.89 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8.09 ಲಕ್ಷ, 8.28 ಲಕ್ಷ, 8.48 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 8.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಜಾಧವ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NP-NCD) ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 770 ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ಸಿಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 6,410 ಎನ್ಸಿಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 524 ಡೇ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 30 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಯ, ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 19 ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 20 ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 39 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಾಧವ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.
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