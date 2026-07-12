ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ- ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ- ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿ.
Published : July 12, 2026 at 9:01 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್) ಪ್ರವಾಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ-ಮ್ಯುಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಹಾರೈಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಯಕ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ನಾಯಕರ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಸ್ನೇಹಿತ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅಮೆರಿಕದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೂ' ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಡ್ಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ? ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವ ಮಹತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಸುವ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್: ಈ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನೈಋತ್ಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
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