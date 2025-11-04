ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಮತದಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ನಿಯೋಗ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆತ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2025 at 8:47 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 121 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದಿಂದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಹು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಅಣ್ಣ- ತಮ್ಮಂದಿರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತದಾನ: ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ರಾಘೋಪುರ, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅವರ ಸಹೋದರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಹುವಾ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ತಾರಾಪುರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಅಲಿನಗರ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಲಖಿಸರೈ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಡಾನ್, ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ದರೋಡೆಕೋರ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಡಿ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಸಾಮಾ ಶಹಾಬ್ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ರಘುನಾಥಪುರ.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, 102 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು 19 ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 121 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 1.98 ಕೋಟಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 1.76 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 3.75 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 45,341 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 36,733 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 8,608 ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತದಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿಗರಿಂದ ಮತದಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಿಯೋಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯೋಗವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಶಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (IEVP 2025) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
