ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್‌ಸೆಂಟರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: 8ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​ ಜಾಲದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Cyberabad police have raided a scam call center targeting Australians
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಂಚಕ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 6:34 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​ ಜಾಲವನ್ನು ಬಾಲನಗರದ ಎಸ್‌ಒಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ನಕಲಿ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಇದುವರೆಗೂ 8ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಗಚಿಬೌಲಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಎಸ್‌ಒಟಿ ಡಿಸಿಪಿ ಶೋಭನ್ ಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಪಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್, ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸಿಪಿ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಡಿಸಿಪಿ ವೈವಿಎಸ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

ವಂಚನೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು: ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹೋದರರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾಧಾಪುರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟ್ಜ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲೂರಿನ ಯೇಪುರಿ ಗಣೇಶ್ (30) ಮತ್ತು ವೆಂಸೂರು ಮಂಡಲದ ಮರಂಪಾಡು ಚೆನ್ನಕೇಶವ (26) ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್​ ಸೆಂಟರ್​​ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೌಮಿತಾ ಮಂಡಲ್ (27), ಇಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ (42), ಸಂಬಿತ್ ರಾಯ್ (27), ಶಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (24), ಮೌಮಿತಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ (33), ಶಿಲ್ಪಿ ಸಮದ್ದಾರ್ (33) ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಸಿಂಗ್ (37) ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಟೆಲಿಕಾಲರ್‌ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಪಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾಲ್​​ಸೆಂಟರ್​ನವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು/ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​​ನವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎನಿಡೆಸ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಗರ ಎಸ್‌ಒಟಿ ಇನ್​​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಹೀಗೆ ಕದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಹವಾಲಾ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 45 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

