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ಡಿಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಳಿಕೆ: ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಡಿಜೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಧಾನ್‌ನಗರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

HIGH COURT DIRECTS ABHISHEK BANERJE
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 5:01 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಧಾನ್‌ನಗರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ: ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೌಗತ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ: ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜ್‌ದೀಪ್ ಮಜುಂದಾರ್, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸದೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, "ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ; ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ: ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. "ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಡಿಜೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು, "ಡಿಜೆ" ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಧಾನ್​​ನಗರ ಸೈಬರ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ನಂತರ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಿಧಾನ್‌ನಗರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಿಧಾನ್‌ನಗರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜುಲೈ 8ಕ್ಕೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.

ಮುಂದುವರಿದ ತನಿಖೆ: ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿಐಡಿ) ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

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HIGH COURT DIRECTS ABHISHEK BANERJE

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